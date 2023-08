Loggia an der Autobahn: Hier will niemand wohnen

Verkehrslärm selbst bei geschlossenen Fenstern

Die zehn Quadratmeter großen Loggien sehen auf den ersten Blick zwar einladend aus, sind wegen des Lärms aber praktisch unbenutzbar. Schlafen, Fernsehen etc. bei offenen und auch geschlossenen Fenstern ist ob des ganztägigen und nächtlichen Verkehrslärms nicht möglich. Selina Djeri hat es nur wenige Monate in einer dieser Wohnungen ausgehalten. „Der ständige Lärm war einfach unerträglich, die schlaflosen Nächte haben stark an mir gezehrt“, erzählt die Wienerin. Ein Umzug nach Niederösterreich blieb ihr schließlich nicht erspart. Auch der Floridsdorfer Alt-Bezirksrat Hans-Jörg Schimanek kennt die Situation vor Ort. „Ich habe schon von mehreren Seiten gehört, dass die Wohnqualität zu wünschen übrig lässt und hier viele Wohnungen leer stehen“, so Schimanek.