Der Mann, dem die Frauen ihr Gesicht anvertrauen

„Meine Nase ist genau so, wie ich sie immer wollte.“ Ein Foto von einer strahlenden Blondine, darunter dieses Posting auf Instagram. Dazu natürlich der Name des behandelnden Schönheitschirurgen. Darf ja jeder wissen, wo sich die Dame ihr Näschen hat richten lassen - was sich auch für Georg Huemer als Jackpot erweist. „Ja, das ist der Deal“, bestätigt jener Mann, der unter anderem „Promis“ von zahlreichen sogenannten Trash-TV-Formaten wie „Temptation Island“, „Are You The One - Reality Stars in Love“ oder „Ex on the Beach“ glücklich macht.