SPÖ Vorarlberg fordert ein Nachsorge-Modell

Manuela Auer von der Vorarlberger SPÖ fordert die Einführung einer eigenen Nachsorgeeinrichtung. Diese soll sich um Patienten und Patientinnen kümmern, sobald sie aus dem Spital entlassen werden: „Patientinnen und Patienten belegen Betten oft länger als geplant, weil es an einer entsprechenden Nachsorge fehlt. In Vorarlberg gibt es derzeit keine Überleitungspflege, die die Lücke zwischen Spitalsaufenthalt und der Rückkehr in die eigenen vier Wände schließt. Es fehlt einfach an den nötigen Betten.“ In der Steiermark, Wien und Salzburg habe man die Dringlichkeit dieses Themas bereits erkannt und unterschiedliche Projekte zur Überleitungspflege ins Leben gerufen. Auer sieht dafür auch in Vorarlberg Bedarf.