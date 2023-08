Keine Bestnoten für Abwerbeversuch im Burgenland

Höhere Lebenserhaltungskosten in Vorarlberg

Und wie erfolgreich ist diese Strategie nun? Der Bildungsdirektor im Burgenland, Heinz Joseph Zitz, erklärt dazu auf „Krone“-Anfrage: „Wir wissen von keinem einzigen Fall, in dem eine Lehrperson vom Burgenland nach Vorarlberg gewechselt wäre.“ Das einzige, was vom Osten im Westen angekommen ist, waren einige Anfragen. Fraglich, ob der Finanz-Bonus tatsächlich die in Vorarlberg weit höheren Lebenserhaltungskosten aufwiegen kann. Zudem: Wer bereit ist, vom Burgenland nach Vorarlberg zu ziehen, könnte auch gleich in der Schweiz unterrichten - und dort richtig gut verdienen.