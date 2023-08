Nachfrage-Boom bei Betriebskindergärten

Immer mehr Unternehmen entscheiden sich dazu, eigene Kindergärten zu etablieren. Dies kann sowohl aus betrieblichen Überlegungen geschehen als auch als Teil der Bemühungen, den Bedürfnissen der Mitarbeiter gerecht zu werden. Derzeit verzeichnet Österreich insgesamt 47 Betriebskindergärten. Diese werden von gemeinnützigen Trägern betrieben. Allein in Wien betreut die Organisation „Kinder in Wien“ auch bekannt als KIWI, 22 Betriebskindergärten. In im krone.tv-Interview erläutert Gudrun Kern, Geschäftsführerin von KIWI, wie genau diese Einrichtungen geführt werden und welche Bedingungen Unternehmen erfüllen müssen, um einen Betriebskindergarten leiten zu können.