Tod im Wasser: „Politik ist im Dauerschlaf!“

„So früh wie möglich!“

Bereits vier Jahre ist es her, dass wegen der damaligen Häufung von Unglücksfällen die Arbeiterkammer mit der Wasserrettung auf Missstände bei der Schwimmausbildung aufmerksam gemacht hat. Die Conclusio: Kinder müssen in der Schule schwimmen lernen – so früh wie möglich! „Wir haben rasche und nachhaltige Maßnahmen gefordert“, so Wieser. Seine ernüchternde Bilanz: „Seit damals schieben sich Unterrichts- und Sportministerium die Verantwortung zu und tun nichts.“