Trauriger Rekord: Heuer schon 41 Badetote

Ein toter Schwimmer in Tirol, die angespülte Leiche eines Kajak-Fahrers in der Steiermark und ein vermisster Stand-up-Paddler in Salzburg - nur ein kleiner, aber dramatischer Auszug des blutigen Wochenendes. Seit Monaten wird bereits auf die drohende Gefahr in den heimischen Gewässern hingewiesen, doch oftmals stoßen die Warnungen nur auf taube Ohren.