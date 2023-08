„Schwimmkurse müssen endlich Pflicht werden!“

Grundsätzlich sollten aber alle jungen Österreicher bereits über Schwimmkenntnisse verfügen, ist doch der Unterricht in den Lehrplänen der Pflichtschulen verankert, und an diesen Sportlektionen hätten auch alle Schüler teilzunehmen. In der praktischen Durchführung hapert es aber offensichtlich, denn ansonsten kämen derlei erschreckende Zahlen nicht zustande: 600.000 Österreicher können nicht schwimmen, und die Zahl der nur wenig talentierten Wasserratten ist auch beträchtlich.