Steigende Preise: Rot-blaue Front gegen Türkis

„Ist das normal, Herr Bundeskanzler?“

Treibende Kraft ist Philip Kucher, neuer roter Klubchef. Er wendet sich an Karl Nehammer: „Die Regierungspolitik in drei Sätzen: Rekordgewinne für Konzerne. Rekordteuerung für unsere Leute. Sommerpause für die Regierung. Ist das etwa normal, Herr Bundeskanzler?“ Die SPÖ rechnet vor: Um bis zu 18 Prozent ist der tägliche Einkauf (Mikrowarenkorb) im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. 500 Euro gibt jeder Haushalt pro Monat aktuell für Lebensmittel aus. 1000 Euro mehr im Jahr als etwa in Deutschland.