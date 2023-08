SPÖ kündigt Sondersitzung zum Thema Teuerung an

Man habe sich mit der FPÖ geeinigt. Das verkündete SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler am Donnerstag in einem Pressegespräch in Tirol. Man wolle demnach einen gemeinsamen Antrag zu einer Sondersitzung zum Thema Teuerung einbringen. Auch FPÖ-Chef Herbert Kickl bestätigte die Zusammenarbeit.