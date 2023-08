„Ich bin dort daheim, wo der Ofen brennt“

Wie kamen Sie nach Vorarlberg?

Da war ich vierzehn Jahre alt. Meine Mutter dachte, dass die Sowjets aus der russischen Zone eine Art zweite DDR machen wollten. Da sagte sie zu mir: „Ich bin Kriegswitwe, ausgebombt, aber Kommunistin werde ich bestimmt nicht. Auf in den Westen!“ Durch einen Bekannten erhielt sie eine Adresse in Beschling. Mir gefiel es dort sofort. Die Berge, die Wälder. Dann standen unsere Habseligkeiten in Nenzing am Bahnhof, und wir mussten eine Bleibe suchen. Meine Mutter war eine richtige Powerfrau, wie man heute sagen würde. Ohne lange zu überlegen drückte sie dem Briefträger einen Hunderter in die Hand, was damals viel Geld war, und sagte: „Wenn Sie mir eine Wohnung finden, kriegen Sie noch einmal hundert Schilling.“ Auf diese Idee musste man erst einmal kommen, denn ein Briefträger geht ja in jedes Haus. Schon zwei Tage später hatten wir eine Wohnung in der Bahnhofstraße in Nenzing. Meine Mutter wurde dann Krankenschwester in Hohenems. Später ersparte sie sich eine Eigentumswohnung in Dornbirn.