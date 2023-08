„Düstere Aussichten“ für die Zukunft der Donau

Dramatische Entwicklung

Nur noch auf rund zehn Prozent des Flusslaufs sei die Donau im Gleichgewicht, so Habersack. Die Wassertemperatur habe in 30 Jahren um zwei Grad Celsius zugenommen, der Fischbestand sei in zehn Jahren um zwei Drittel gesunken, der Fluss stehe ökologisch an der Grenze.