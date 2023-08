NEOS: Pensionsanpassung bringt Kosten von 6,4 Mrd.

Um möglichst alle Beamtenpensionen miteinzubeziehen, schätzten die NEOS anhand der Daten im Mittelfristgutachten der Alterssicherungskommission, dass noch einmal etwa 767 Millionen Euro dazukommen. In Summe, so die NEOS, würde das Pensionsplus von 9,7 Prozent also über 6,4 Milliarden Euro kosten.