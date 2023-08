Wernitznigs Hammer-Tor war auch eine Bewerbung

Nun gegen Kaliber Sturm

Wobei es am morgigen Samstag mit Sturm Graz zu einem Großkaliber geht. „Wir haben im Vorjahr in Graz gewonnen und wissen, wie es geht.“ Vielleicht klappt’s für den 33-Jährigen nach bisher zehn Minuten am Feld mit längeren Einsätzen: „Ich werde Gas geben und zeigen, dass ich in die Startelf will. Dafür haue ich mich in jedem Training voll rein. Hoffentlich war mein Tor ein Bewerbungsschreiben für mehr Spielzeit.“