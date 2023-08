Immer weniger Menschen wollen Firma gründen

Die Zahl der Firmeninsolvenzen ist heuer im ersten Halbjahr verglichen zum gleichen Zeitraum im letzten Vor-Coronajahr 2019 um fünf Prozent auf 2609 gestiegen. Schaut man sich aber nur das zweite Quartal an, so ist die Zahl von 1290 verglichen mit 1266 anno 2019 praktisch stabil geblieben, zeigen am Donnerstag veröffentlichte Daten der Statistik Austria. Zum Vorjahresvergleich: Im ersten Halbjahr 2022 hatte es 2327 Unternehmenspleiten gegeben. Im zweiten Vierteljahr des Vorjahres waren es 1283.