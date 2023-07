Paukenschlag: Forstinger schließt elf Filialen

Die insolvente Autozubehörkette Forstinger wird elf der 86 heimischen Filialen schließen. Davon seien 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen, die mit heutigem Datum beim AMS-Frühwarnsystem angemeldet werden sollen, gab das Unternehmen am Freitag bekannt. Mit den betroffenen Beschäftigten soll in Einzelgesprächen die Möglichkeit einer Beschäftigung in anderen Forstinger-Standorten besprochen werden, heißt es.