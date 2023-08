Österreicher spendeten bisher 56 Millionen Euro

Das gab der Generalsekretär des Wiener Roten Kreuzes, Michael Opriesnig, am Mittwoch in einer Pressekonferenz bekannt. Die Hilfsaktion sei noch am Tag des Angriffs angelaufen. Bisher wurden laut „Nachbar in Not“ 495.000 Menschen mit Hygienepaketen unterstützt, 385.000 mit Lebensmitteln. Zudem seien Plätze in Notunterkünften bereitgestellt worden, viele Menschen erhielten psychosoziale Hilfe.