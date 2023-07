Österreicher zeigen Herz für Kinder und Tiere

Bilder von Katastrophen und in Not geratenen Menschen und Tieren bewegen die Herzen der Österreicher. Die Kultur des Gebens ist in unserem Land fix verankert. Rund 900 Millionen Euro gab die heimische Bevölkerung im Vorjahr für einen guten Zweck aus, wobei der Ukraine-Krieg eine Welle der Hilfsbereitschaft auslöste. Von 2017 bis 2022 griffen wir immer tiefer in unsere Taschen, um zu helfen, wobei der Anteil an Privatspenden, die steuerlich absetzbar sind, mehr als die Hälfte beträgt. Insgesamt engagieren sich 5,1 Millionen Menschen durch Geld- und Sachspenden, und 3,5 Millionen sind in der Freiwilligenarbeit und im Ehrenamt tätig, ebenfalls ein Spitzenwert im Ländervergleich.