So viel kommt von Ihrer Geldspende wirklich an

Fast schon täglich lauern sie in U-Bahn-Stationen und Bahnhöfen: Spendensammler wohltätiger Organisationen. Ihre Absicht? Geld und Sachspenden für soziale Einrichtungen und Hilfsprojekte sammeln. Was gerade in Krisenzeiten rund um die Pandemie, den Ukraine-Krieg und dem Energie-Wahnsinn nicht leichter wird. „Zurzeit ist die aktuelle Lage natürlich auch eine Herausforderung. Alle Menschen sind von Teuerung, Inflation, hohen Energiekosten betroffen. Da ist es verständlich, dass viele beim Spenden zurückhaltender sind“, weiß etwa Katharina Zedlacher. Sie arbeitet für die Non-Profit-Organisation (NPO) MUT - Mensch, Umwelt, Tier.