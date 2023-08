Vorarlbergerin um über 40.000 Euro betrogen

Die 62-Jährige erhielt am Montag einen Anruf von einer gebrochen Deutsch sprechenden Frau, die sich als Kriminalbeamtin ausgab. Diese berichtete von Einbrüchen im Bezirk Feldkirch und fügte an, dass auf der Liste eines festgenommenen Täters auch der Name der 62-Jährigen vermerkt sei. Die Vorarlbergerin meinte daraufhin, sie habe zwar kein Geld zu Hause, dafür aber auf der Bank. Und tatsächlich gelang es der Betrügerin, die Frau davon zu überzeugen, dass ihr Geld auch dort nicht sicher sei - und so machte sich die Oberländerin daran, ihr Sparkonto zu leeren.