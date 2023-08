Die Stadt soll ein neues „Flaggschiff“ erhalten

Das neue „Flaggschiff“ von Klagenfurt nimmt konkrete Formen an. Das Holly-Haus am Heiligengeistplatz wurde in Rekordzeit umgebaut, jetzt werden die Baugerüste entfernt. Und Passanten erhalten erstmals die Möglichkeit, zu sehen, was hinter dem Baugerüst entstanden ist. Die Fassade hat sich gegenüber den Plänen etwas verändert. „Bis Ende dieser Woche werden auch die letzten zwei Gerüstteile am Heiligengeistplatz abgebaut, dann wird das Haus in neuem Glanz erstrahlen“, sagt der Projektverantwortliche Peter Godec.