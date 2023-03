Neue Verkehrspläne: Autos auf der Auslaufspur

Einstimmig für Alkoholverbot

Einstimmig beschlossen wurde im Stadtsenat auch das Alkoholverbot am Hauptbahnhof. Ein Wohlfühlgefühl für Schüler, Studenten und Pendler solle geschaffen werden. Die Polizei verzeichnete im Vorjahr 370 Einsätze am Bahnhof, oft wegen alkoholisierter Personen – das dürfe es nicht mehr geben. Auch Streetworker sollen bei der Lösung dieses Problems eingebaut werden. Die am 11. März verstorbene Leichtathletin Karoline Käfer, die 52 Staatsmeistertitel errungen hat, erhält am Südring einen Karoline-Käfer-Weg.