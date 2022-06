So sieht‘s auf Heiligengeistplatz-Baustelle aus

In Klagenfurt wird es noch immer „die alte Quelle“ oder „der Woolworth“ genannt. Die Rede ist vom markanten Gebäude aus den Siebzigerjahren an einem der meist frequentiertesten Plätze der Stadt, dem Heiligengeistplatz. 2009 schloss das ehemalige Kaufhaus seine Pforten. „Lilihill“ erwarb das in den vergangenen Jahren heruntergekommene Gebäude. Bis Jahresende wird „The Holly“ um 36 Millionen Euro auf 19.400 Quadratmetern zu einem modernen Büro- und Gesundheitskomplex mit Fitnesscenter umgebaut.