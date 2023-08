Ungar erhielt irrtümlich das 367-Fache an Lohn

Der Mann hatte im Frühjahr des Vorjahres auf der Grundlage eines Probevertrages für die Firma gearbeitet. Diese löste das Arbeitsverhältnis nach Ablauf des Vertrages auf. Der Ungar gab ein in Österreich eingerichtetes Bankkonto für die Überweisung des ihm zustehenden Lohnes an, wo dieser dann in Euro überwiesen wurde.