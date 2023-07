Hubschraubersuche nach vermisstem Schwammerlsucher

„Laut der Ehefrau war das ein völlig untypisches Verhalten. Deshalb erstattete sie Anzeige“, erklärt die Polizei. „Leider verlief eine sofortige Fahndung negativ.“ Als der Mann auch am Samstagmorgen noch verschollen blieb, wurde ein Unfall immer wahrscheinlicher. „Daher haben wir das Mobiltelefon des Mannes geortet und mittels Polizeihubschrauber Libelle nach ihm gesucht“, so die Polizei weiter. „Gegen 10 Uhr konnten die Beamten der Flugpolizei sein Auto in einem dicht bewachsenen Waldstück bei Guttaring erkennen.“