Nach den Unwettern lauert im Wald eine neue Gefahr

Die heftigen Gewitterstürme der vergangenen Wochen haben in Kärnten bis zu 450.000 Festmeter Holz zerstört. Was eine echte wirtschaftliche Katastrophe für die Forstbetriebe darstellt, kann für Touristen und Einheimische, die sich auf der Suche nach Schwammerln und Erholung in die Wälder begeben, zu lebensgefährlichen Situationen führen.