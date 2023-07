Polizei verfolgte betrunkenen Autofahrer

Koordinierte Sperre

In Bludesch raste der Lenker mit 100 km/h durchs Ortsgebiet, schließlich bog er auf Forstwege ein. Er überfuhr sämtliche Haltelinien und ignorierte auch alle Stoppschilder, durch seine überaus riskante Fahrweise drohte der Mann mehrfach zu verunfallen. Die Verfolgungsjagd ging unterdessen in Richtung Schnifis weiter. In Düns war dann Schluss. Durch eine koordinierte Straßensperre durch die Polizei wurde der Mann am Weiterfahren gehindert.