Deutsche Lenkerin auf Flucht angehalten

Auch die deutsche Exekutive war noch hinter der Flüchtenden her. Schließlich konnte die Frau in Alberschwende in Richtung Schwarzenberg angehalten werden. Augenzeugen berichteten von Schüssen, die abgegeben worden seien. Wie Polizeisprecher Rainer Fitz der „Krone“ gegenüber erklärte, gaben tatsächlich sowohl deutsche als auch österreichische Polizeibeamte mehrfach Schüsse auf die Karosserie und die Reifen des Fluchtwagens ab, die Lenkerin wurde dadurch aber nicht verletzt.