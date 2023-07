Bei Kaffee: Mensch hinter Uniform kennenlernen

Am morgigen Dienstag startet die Kärntner Polizei die Aktion „Coffee with Cops“. Am Bahnhof St. Veit bekommen Einwohner die Möglichkeit, den Menschen hinter der Uniform besser kennenzulernen und sich auf Augenhöhe mit Polizisten über Anliegen, Probleme oder auch über ganz Alltägliches auszutauschen.