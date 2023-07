Labrador „Iven“ wird jüngster Rettungshund

So verläuft die Ausbildung

Sozialisierung, Gewöhnung an unterschiedliche Situationen, spielerische Vorbereitung auf die Aufgaben als Rettungshund, Training am Hundeplatz, und vieles mehr müssen berücksichtigt werden. „Nach den ersten positiven Erfahrungen im Haus, am Trainingsplatz und im Wald geht es in den nächsten Monaten weiter, um mit Motivation, Neugier und einem professionellen Umfeld in ein paar Jahren den nächsten einsatzfähigen Rettungshund der ÖRHB ausgebildet zu haben.“