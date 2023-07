„Liebe machte mich blind und zerstörte mein Leben“

„Krone“: Herr Andreas, die Frage, die sich bei Ihrer unfassbaren Geschichte aufdrängt: Nach dem ersten mutmaßlichen Giftanschlag Ihrer Ex haben Sie sich getrennt. Sie dann aber wieder zurückgenommen – und sie als Alleinerbin in Ihrem Testament berücksichtigt?

Andreas F.: Ich hatte vor ihr nicht viele Beziehungen in meinem Leben und war völlig in die Frau verschossen. Ich hab‘ mir nicht vorstellen können, dass sie mir absichtlich was antun würde. In meinem Fall hat die Liebe mich sprichwörtlich blind gemacht. Ich kann aufgrund der Methanol-Vergiftung kaum mehr was sehen, wäre ohne meine Schwester und Freunde aufgeschmissen.