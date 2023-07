Amira Pocher startet jetzt mit Dating-Show durch

Dating aus zwei Perspektiven: Gen Z vs. Boomer, Relatable vs. Cringe! Was hätten die Kids lieber nicht gewusst und was können sie sich von den Eltern abgucken? Während sich die Alleinerziehenden näherkommen, treten ein paar Häuser weiter die Kinder in Spielen gegeneinander an. Wer die Challenge für sich entscheidet, darf seinem Elternteil etwas Gutes tun und zum Beispiel entscheiden, wen die eigene Mutter oder der Vater kennenlernen darf. Bei den Dates sind sie dann undercover dabei und können die Situation beeinflussen.