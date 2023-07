Mann quälte Mutter zu Übungen: „Habe übertrieben“

Sieben Mal an verschiedenen Tagen zwischen Frühjahr 2021 und Mai 2023 soll der Mann seiner Mutter Qualen hinzugefügt haben, lautet der Vorwurf des Staatsanwaltes: Er soll die Frau mit ihren mehr als 80 Jahren zu anstrengenden Übungen gezwungen haben, die in einigen Fällen zu Stürze und Verletzungen führten. In einem Fall soll er sie auch leicht geschlagen haben, heißt es im Strafantrag.