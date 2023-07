Wer mit Armut kämpft, gibt mehr als Reiche

Reiche weichen auch in umliegende Länder aus

Woran das liegen könnte, untersuchte das Institut für Höhere Studien (IHS). Ein Blick ins nahe Ausland hilft. Während Österreicher 97 Euro pro Jahr spenden, sind Schweizer (217 Euro) und Deutsche (150 Euro) bei weitem spendabler. Was jedoch nicht an den Kleinspendern liegt. Sondern laut vorliegender Studie daran, dass sich dort Vermögende stärker beteiligen. So heißt es, dass sich Reiche aus Österreich in den Nachbarstaaten stärker engagieren würden als bei uns.