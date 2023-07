Tierschutz-Spenden endlich steuerlich absetzbar

Stefan Wallner vom Bündnis für Gemeinnützigkeit setzte sich besonders für eine Reform ein und freut sich über diesen Erfolg: „Es ist gelungen, gemeinsam einen großen Wurf zu verhandeln. Alle gemeinnützigen Zwecke - auch der Tierschutz - werden steuerlich absetzbar.“ Die Reform wurde aktuell im Ministerrat beschlossen, geht nun in die Begutachtung und dann in den Nationalrat. „Mit nächstem Jahr sollten die Vereine dann den Eintrag auf die Liste beantragen können“, so Wallner.