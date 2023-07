Südafrikas Ex-Präsident zur Behandlung in Russland

Freilassung auf Bewährung wieder kassiert

Nach zwei Monaten in Haft kam Zuma aus medizinischen Gründen auf Bewährung frei. Ein Berufungsgericht entschied im November 2022 jedoch, dass Zuma die Freilassung auf Bewährung rechtswidrig gewährt worden sei. Das Gericht ordnete seine Rückführung in die Haftanstalt Estcourt in der östlichen Provinz KwaZulu-Natal an - eine Entscheidung, die nun das Verfassungsgericht bestätigte.