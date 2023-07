Kurioser Prozess um „Top-Secret-Übung“ im Wald

Der 24-jährige Angeklagte versteht etwas von Waffen. „Ich arbeite an einem neuen Schalldämpfer, der leistungsstärker und hitzeresistenter ist“, erklärt er dem Richter beim Prozess in Klagenfurt. „Um den auszuprobieren, habe ich mir im Internet Waffenteile bestellt und zusammengebaut.“ Und so marschierte der junge Techniker samt einem befreundeten Soldaten als „Experten“ in ein Waldstück im schönen Ort Tschepitschach, um mit Uzi und anderen verbotenen Waffen geheim zu Übungszwecken herumzuballern.