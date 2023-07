„Die Vorwürfe gegen die Leitstelle aufarbeiten!“

Eine Baustelle entschärft

Zur Sprache gekommen seien auch die beengten räumlichen Verhältnisse. Sie sind in einem Handbuch über angebliche Missstände in der Leitstelle angeführt. „Dieses Problem wurde von der Geschäftsführung eingestanden, es gibt fast nur ungeeignete Pausenräume“, sagt die Abgeordnete. Man habe sich inzwischen jedoch um zusätzliche Räumlichkeiten in einem neuen Gebäude unweit der Leitstelle umgesehen. Dort werden Büros und ein Schulungszentrum untergebracht. „Die Leitstellenmitarbeiter haben einen anstrengenden Job, endlich stehen Erholungsräume zur Verfügung. So ist zumindest eine Baustelle entschärft“, freut sich Haselwanter-Schneider.