Schwere Vorwürfe: Leitstelle Tirol nimmt Stellung

Eine Schichtleiterin entkräftete darüber hinaus den Vorwurf eines ehemaligen Mitarbeiters, dass man als Frau keine Aufstiegschancen habe und beispielsweise nicht an den Funk dürfe. „Als Mitarbeiterin im Fachbereich Notfallrettung bin ich seit über zehn Jahren am Funk und somit auch in der Disposition tätig“, erklärt die Frau, die laut eigenen Angaben im Tagdienst für 40 Mitarbeiter zuständig ist und laufend komplexe Entscheidungen trifft.