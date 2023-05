„Wahnsinn, was sich in Leitstelle Tirol abspielt!“

„Die in dem anonymen Schreiben an die Staatsanwaltschaft und Landesrätin Astrid Mair erhobenen Anschuldigen erinnern mich sehr an die Zustände während meiner Zeit in der Leitstelle“, macht ein früherer Mitarbeiter seinem Ärger im Gespräch mit der „Krone“ Luft. „Wer sich gegen die Missstände auflehnt, wird entweder gekündigt oder so lange gemobbt, bis man selbst unter Druck das Unternehmen verlässt“, sagt er.