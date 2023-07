Rabiate Mutter in ihrem Keller eingesperrt

Als der 33-Jährige ihr beim Aufräumen des Kellers behilflich sein will, geht die Frau auf ihren Sohn los. Der geht gleich in Abwehrhaltung, hält schützend seine Arme vor Gesicht und Körper. Dabei trifft er die Mutter mit dem Fuß am Bauch. Kurz darauf sperrt er die Wütende im Keller ein, indem er eine Spanplatte an der Türe befestigt, diese jedoch eine Minute später schon wieder entfernt. Die Erboste erstattet daraufhin Anzeige wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung.