Frau mit entgegenkommendem PKW touchiert

Dienstagabend lenkte ein 28-jähriger Rumäne seinen PKW auf dem Weinbergweg in Finkenstein in Richtung Latschach. Ein Paar aus Wien, ein 40-jähriger Mann und eine 38-jährige Frau, fuhren mit ihrem Mountainbike in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Aus bisher unbekannter Ursache touchierte die 38-Jährige mit ihrem Fahrrad den linken Außenspiegel des entgegenkommenden Autos.