Serbische Heroin-Dealer in Vorarlberg festgenommen

Ein Kilo Kokain in zwei Monaten verkauft

Einem der beiden serbischen Kriminellen konnte nachgewiesen werden, dass er bereits im Frühjahr 2023 zwei Monate lang Heroin in Vorarlberg vercheckt hat. In diesem Zeitraum soll er mit rund einem Kilogramm des weißen Gifts gedealt haben, was einem Marktwert von rund 50.000 Euro entspricht.