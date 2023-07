Schuler schleuderte den Speer zu neuem Rekord

Eine Woche zu spät

Für die achte Ländle-Medaille in Bregenz sorgte Chiara Schuler - die sich im Weitsprung bereits Bronze geschnappt hatte - im Speerwurf. Nachdem die 22-Jährige in den vergangenen drei Jahren jeweils Bronze holen konnte, durfte sie diesmal über Silber jubeln. Bereits im ersten Versuch schleuderte die Hörbranzerin den 600g-Speer auf 51,12 Meter. Damit übertraf sie ihren eigenen, 2022 in Grosseto (It) aufgestellten, Landesrekord um 78 Zentimeter.