Posch stürmt zu fulminantem Rekord im Hürdensprint

Die erste Titeljagd der LeichtathletInnen in Bregenz seit 72 Jahren startete aus Ländle-Sicht sehr ansprechend. TS Bregenz-Vorkloster-Lokalmatadorin Anna Mager sicherte sich über 400 Meter Hürden hinter Lena Pressler die Silbermedaille. Ganz zufrieden war die 22-Jährige, für die es am Dienstag zur U23-EM nach Espoo (Fin) geht, aber nicht. „Ich hätte mir von der Zeit her mehr erwartet“, gesteht die Lauteracherin, die in 59,28 Sekunden 74 Hundertstel über ihrer Bestzeit blieb. „Leider habe ich an der vierten Hürde mit dem Knie angeschlagen, was mich doch ziemlich aus dem Rhythmus gebracht hat.“