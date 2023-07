Salzburg startet in den gefürchteten Stau-Sommer

Die Reisewelle rollt auf Salzburg zu. Mit heute startet die Stau-Saison im Urlauberverkehr auf der Tauernautobahn. „Ich rechne mit mehr Verkehr als in den vergangenen Jahren und mit dem Höhepunkt am Samstag gegen Mittag“, sagt der erfahrene ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler, der wieder mit seinem Motorrad unterwegs sein wird. Generell hat sich das Reiseverhalten aber etwas verändert und nicht mehr der gesamte Urlauberstrom konzentriert sich ab Samstag in der Früh auf der A10. Viele Reisende steigen auch schon früher ins Auto oder warten den gröbsten Verkehr bei der Anreise in den Süden ab.