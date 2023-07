Feuerteufel jagte Helfer von Einsatz zu Einsatz

Hoher Sachschaden

Und dann - wieder in Steinwurfnähe, kurz vor ein Uhr in der Nacht: zwei Fahrzeuge in Flammen, diesmal in der Albert-Schweitzer-Straße. Ein Pkw und ein Kleintransporter. Vermutlich war einer angezündet worden und die Flammen hatten sich auf den zweiten ausgebreitet. Die Fahrzeuge wurden, obwohl die Feuerwehr rasch vor Ort war, zerstört, auch ein drittes wurde noch leicht beschädigt. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung und die Ermittler hoffen, dass es auch Zeugen des Vorfalls gibt, die sie auf die Spur des Feuerteufels bringen: Telefon 059133/473333