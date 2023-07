Viele Baustellen prägen die politische Sommerpause

Apropos Hilfen: In einem Dringlichkeitsantrag fordert sich die Landesregierung selbst dazu auf, an den Bund heranzutreten, das Budget für das AMS nicht zu kürzen. Dieses soll, so hörte die Regierung aus informellen Kreisen, um sieben Millionen Euro gekürzt werden, was vor allem für den zweiten und dritten Arbeitsmarkt (etwa für Menschen mit Behinderung oder Suchtkranke) verheerend wäre.