Innsbrucker Klinik: Die Neue muss nun liefern

Ein teils eklatanter Personalmangel zieht sich durch alle Berufsgruppen. Meistens wird die Begründung dafür in der Work-Life-Balance - dem ausgewogenen Verhältnis zwischen beruflichen Anforderungen und privaten Bedürfnissen - gesehen, die für immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene kontinuierlich an Bedeutung gewinnt. Doch dieser Einstellung alleine die Schuld an der beunruhigenden Entwicklung zu geben, ist zu kurz gegriffen.