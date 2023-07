OP-Assistenten am Limit: „Das ist eine Schande!“

OP-Assistenten der Klinik Innsbruck üben, wie berichtet, massive Kritik am derzeitigen Arbeitsumfeld. „Seit Monaten findet kein regulärer OP-Betrieb statt, wir sind am Limit, so wird das System zusammenbrechen“, hieß es. Das sorgt für heftige Reaktionen vonseiten der Tiroler Oppositionsparteien FPÖ und Liste Fritz.